Hoge sterfte onder pasgeboren kalveren; LTO noemt berichtgeving ongenuanceerd

LTO

Maandagochtend was er nog geen officiële reactie van LTO, maar de boerenbelangenorganisatie heeft inmiddels een schriftelijke reactie gegeven:

"Vanmorgen heeft RTL een nieuwsbericht over kalversterfte gepubliceerd. Ze hebben hiervoor bij de NVWA en LNV informatie opgevraagd. De foto's die gebruikt worden bij het nieuwsbericht zijn van excessen die de NVWA tegenkwam tijdens inspecties. LTO en NZO zijn maandenlang met RTL in onderhandeling geweest om te komen tot een zo genuanceerd mogelijk verhaal. Dit is echter niet gelukt. Wij betreuren dat deze berichtgeving zo ongenuanceerd naar buiten is gekomen. De gebruikte foto's zijn niet representatief voor de bedrijven die te maken hebben met een hoge kalversterfte.

Onze inzet is geweest om de nadruk te leggen op de oplossingen die we als sector hebben om de kalvergezondheid op die bedrijven die het nodig hebben, te verbeteren. Daarvoor zijn 4 programma's ontwikkeld i.s.m. Zuivelaars, veeartsen en GD. Deze 4 programma's moeten hun vruchten gaan afwerpen en het sterftecijfers omlaag brengen.

Het is voor de sector belangrijk dat de media-aandacht zo kort mogelijk duurt, en we als sector aan de slag gaan om het probleem op te pakken. Om die reden willen we na vandaag de publiciteit proberen te beperken."