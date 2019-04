Eén op de vijf kalveren sterft in eerste twee weken na geboorte; sector bekend met oude cijfers

Zo'n 20 procent van de kalveren die op veehouderijen in Nederland worden geboren, sterft bij de geboorte of binnen twee weken daarna. De gemiddelde sterfte van alle kalveren is 12,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Landbouw die naar buiten zijn gebracht door RTL Nieuws. De cijfers zijn niet nieuw. Al in 2017 heeft minister Schouten van Landbouw vragen van de Tweede Kamer over de cijfers beantwoord.