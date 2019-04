Joost Visser benoemd als bestuursvoorzitter bij christelijk voortgezet onderwijs

Joost Visser is de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van CVO Noord-Fryslân, de vereniging voor christelijk onderwijs. CSG Comenius in Leeuwarden, het christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden en CSG Ulbe van Houten in Sint-Annaparochie vallen onder dit bestuur. Joost Visser was sinds juli vorig jaar al waarnemend voorzitter van het college van bestuur.