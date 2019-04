Financiële meevaller voor Achtkarspelen: Liander staakt bezwaarprocedure precario

Achtkarspelen voerde in 2014 de precariobelasting in: Liander, Stedin en Tennet moesten vanaf dat moment betalen voor het gebruik van gemeentegrond. Liander ging daartegen in bezwaar.

De komende periode gaat de gemeente kijken naar de noodzaak en 'efficiency' van alle taken. Zo willen ze zien of er meer ruimte in de begroting kan komen.