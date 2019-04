Zeiler Pieter-Jan Postma begint met olympische kwalificatie

Postma zeilt in de Finn-klasse en heeft concurrentie van Nicholas Heiner. Er kan maar een Nederlander meedoen aan de Olympische Spelen. De wedstrijden om de Sofiacup bij Palma de Mallorca zijn de eerste selectiewedstrijden. De tweede selectiewedstrijd is het EK in Athene, half mei.

Postma kijkt met gezonde spanning uit naar de wedstrijden van deze week: "Het is een echte uitdaging. Ik heb dan misschien wel flink veel ervaring, maar de tegenstander is ook sterk".

Tegenstander Nicholas Heiner is in 2017 overgestapt naar de Finn-klasse en daarmee de grote concurrent van de Fries geworden.