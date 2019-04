Kamerlid PvdD stelt vragen over draagvlak gaswinning onder de Waddenzee

Het Friesch Dagblad bericht in maart dat minister Wiebes wil onderzoeken of er draagvlak is voor het winnen van aardgas onder het werelderfgoed. Volgens de krant zijn de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân en alle eilandgemeenten erop tegen.

Wassenberg wil dan ook van de minister weten of hij in zijn besluit tot wel of geen gaswinning rekening houdt met het draagvlak.