Frisian Flag begint: eerste test voor nieuw geluidsmeetsysteem

Het is de eerste test voor het nieuwe geluidsmeetsysteem, dat in de gaten houdt hoeveel lawaai de vliegtuigen maken. Twee keer per dag gaan er zo'n 50 toestellen de lucht in voor een trainingsmissie. Geert Verf uit Marsum is benieuwd hoe het nieuwe systeem werkt.

"Iedereen kan op de website zien hoe de metingen zijn. In 2012 zijn we ons rot geschrokken van het geluid. Dit zijn 2.000 starts en landingen in twee weken tijd. De bewoners dragen de lasten. Voor de vliegbasis is dit een belangrijke oefening en voor de spotters is dit machtig om te zien, alleen het verhaal van het geluid, daar stap ik net vanaf. We vinden de geluidsdruk voor omwoners te hoog."