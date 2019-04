Minister in overleg met fietsers en wandelaars om Afsluitdijk zo nu en dan te openen

Sluis

De provincie Fryslân zou het mooi vinden als het Rijk het geld dat 'over' is, gebruikt voor andere verbeteringen aan de Afsluitdijk zoals het verbreden van de sluis van Kornwerderzand. Minister Van Nieuwenhuizen is nog niet zover. "Met zo'n groot project moet je altijd maar afwachten of er wel echt geld over blijft. Bovendien kun je geld dat over is voor het ene project niet zomaar doorsluizen naar een ander doel. Maar ik ga zeker met Fryslân in gesprek over de sluis."

Hoort het ook niet bij de status van 'icoon van Nederland' dat de bruggen in de Afsluitdijk minder storingen vertonen als de laatste tijd? Zaterdag was het weer mis bij Den Oever? "Dat is een heel ander probleem, Rijkswaterstaat is er druk mee bezig."