Helft minder mantelzorgers beschikbaar over 20 jaar

Schiermonnikoog: slechts 4 mantelzorgers per oudere

In het onderzoek van het PLO en SCP wordt gekeken naar de hoeveelheid ouderen boven de 85 jaar per gemeente. Dat wordt vergeleken met het aantal mensen tussen de 50 en de 74 jaar. Zo proberen de onderzoekers te voorspellen hoeveel mensen er beschikbaar zijn om mantelzorg te verlenen. Die definitie is wel beperkt, omdat lang niet al die mensen mantelzorg verlenen of afhankelijk zijn van mantelzorg.

Volgens de cijfers van het onderzoek is Schiermonnikoog de gemeente waar de mantelzorgers de vergrijzing het meest zullen merken. In 2040 zijn er nog maar vier mantelzorgers beschikbaar per oudere. Dat is vier keer minder dan nu. Vlieland staat er veel beter voor. Over twintig jaar hebben zij de meeste mantelzorgers van heel Fryslân, namelijk negen per oudere.