Tuinstra 14e op laatste dag WK ijsspeedwway in Thialf, Reitsma neemt afscheid

Voor Simon Reitsma (48 jier) uit St.-Annaparochie was het zondag z'n laatste keer op een WK. Hij neemt afscheid van de sport. "Op het moment van het afscheid had ik het wel even moeilijk", vertelt hij. "Maar mijn tijd is voorbij. Ik wil nu m'n zoon opleiden." Zijn zoon is nog maar twaalf jaar, maar al jaren aan de slag. "Hij zit al vanaf z'n geboorte op de motor", lacht Reitsma.