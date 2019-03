VC Sneek wint bij Eurosped en blijft in de race om finaleplaats

De setstanden in Vroomshoop waren 25-23, 27-25 en 25-15 in het voordeel van Sneek. Twee spannende sets dus, waarna de ploeg van Paul Oosterhof de derde set vol overtuiging pakte. Anlène van der Meer sloeg zondag de meeste punten (18) binnen voor Sneek.

Nog een concurrent

In de kampioensgroep heeft Sneek nu 18 punten. De enige ploeg die nog met Sneek concurreert om de tweede plaats is Set-Up'65. Die ploeg heeft 15 punten en een wedstrijd minder gespeeld. Zij komen later op zondag nog in actie. De ploeg die tweede wordt, neemt het tegen koploper Sliedrecht op in de finale.