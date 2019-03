Nyck de Vries zevende in sprintrace Bahrein

De Vries mocht zondag vanaf plek drie starten, maar viel al snel terug naar de zesde plaats. Daarna won hij weer een aantal posities, maar na een pitstop zakte De Vries terug. Uiteindelijk finishte hij net achter Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher. De Vries zette wel de snelste ronde neer.

Luca Ghiotto uit Italië won de sprintrace van zondag, voor Sérgio Sette Câmara uit Brazilië en Nicholas Latifi uit Canada. De Canadees won zaterdag de openingsrace.

De Vries zesde

In het algemeen klassement gaat Ghiotto aan de leiding. De Vries staat daarin zesde.

Op 27 en 28 april komen de coureurs in de Formule 2 weer in actie. Dan staan de races in Bakoe, Azerbeidzjan op het programma.