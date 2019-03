SC Cambuur mist Van Kippersluis en Boerlage tegen Jong Ajax

De verloren wedstrijd van vrijdag is exemplarisch voor het verhaal van Cambuur van dit seizoen. De prestaties wisselen flink. Hake: "Maar wij hebben vrijdag de eerste 20 minuten prima gespeeld. Helaas scoren we niet en dan komt de wedstrijd in evenwicht en dan is het moeilijk die nog naar je toe te trekken."

Maandag wacht Jong Ajax. Het is altijd afwachten welke spelers daar worden opgesteld. Hake over Jong Ajax: "Het is een voetballende ploeg. Ze nemen veel risico en daar hebben ze de kwaliteit ook voor. Maar ze willen ook nog wel eens overmoedig zijn. Dan komen er ruimtes, waar wij effectief iets mee moeten doen."