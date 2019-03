Nog één keer de Afsluitdijk over voordat het fietspad afgesloten wordt

Er waren veel ploegen van vrienden, maar ook in sommige gevallen complete families. Zondag is de laatste kans voor de komende jaren dat je op de fiets over de Afsluitdijk kunt. Het fietspad gaat drie jaar dicht in verband met de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Dat heeft wel voor wat ophef gezorgd. In de tweede kamer zijn er vragen gesteld over de sluiting.