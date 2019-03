"Het was wel een beetje onverdiend, maar hij viel geweldig binnen"

Met zijn late goal was hij erg belangrijk voor Heerenveen, en daar was hij zelf ook blij mee: "Geweldig! Invallen, in de 90e minuut scoren en dan 1-0 winnen. Een heerlijk gevoel."

"Het was een geweldige voorzet, over de grond. De bal ging de verre hoek in, via de paal. Ik twijfelde nog wel even. Ik dacht: Als die er nu uit gaat dan word ik laaiend."

"We mogen er van genieten"

Ook doelman Waren Hahn had een belangrijk aandeel in de overwinning: "We hebben de nul gehouden, we scoren en we pakken thuis een overwinning. Dat zijn dingen die niet zo vaak voorkomen", zet hij lachend. "We mogen er van genieten. Dat hebben we denk ik ook wel even nodig."