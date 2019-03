UNIS Flyers vinden Waterloo bij Herentals in België: strijd om kampioenschap is over

Al na negen minuten kwam Herentals op voorsprong. Vincent Morgan brak uit en maakte de openingstreffer: 1-0. Tien minuten later scoorde hij opnieuw. Het schot werd van richting veranderd en ging onder doelman Sjoerd Idzenga door.

Al snel na het begin van de tweede periode werd het 3-0. De aanvallers van Herentals braken de verdediging van de Flyers helemaal open en Ben Collen kon het rustig afmaken.

Alles of niets

In de derde periode gingen de Flyers nog vol in de achtervolging. Maar het was te laat. En ook niet effectief. Morgan maakte er zelfs nog 4-0 van. Door het verlies is HYC Herentals de nieuwe kampioen van de BeNeLeague. Voor de Flyers was er zilver.