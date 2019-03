Van Amersfoort schiet Heerenveen naar zwaarbevochten winst tegen Excelsior

Net na rust was het opnieuw Høegh die gevaarlijk was. Hij haalde uit na een corner, maar het schot werd gekeerd door doelman Damen. Niet veel later moest ook Hahn redding brengen, hij kon een afstandsschot van Thomas Oude Kotte maar net pakken.

Excelsior werd sterker en sterker. In de 64e minuut ontsnapte Heerenveen aan een penalty. Lucas Woudenberg kreeg in het eigen strafschopgebied de bal tegen zijn elleboog, maar de VAR vond het niet genoeg voor een penalty. Drie minuten later probeerde Mikael Anderson het, zijn schot werd een prooi voor Hahn.

Pas in de 90e minuut wist Heerenveen de openingstreffer te maken. Pelle van Amersfoort kreeg de bal van Lucas Woudenberg en plaatste de bal, via de paal, in het doel.

Verslaggever Arjen de Boer kon het bijna niet geloven.