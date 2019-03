"Er zat wat vast" bij een brug in de Afsluitdijk, en toen wilde hij niet meer dicht

Zondagmiddag ontstond er een file op de Afsluitdijk doordat de brug niet meer dicht wilde. Na zo'n drie kwartier kon het verkeer richting Noord-Holland over de zuidelijke brug, waar normaal alleen het verkeer naar Fryslân overheen rijdt.

Dat zogenoemde 2.0-systeem blijft in ieder geval tot de loop van de zondagmorgen in werking, zegt woordvoerder Sylvia de Bres van Rijkswaterstaat.

De storing zou ondertussen wel verholpen zijn. Er zat wat vast, en daardoor wilde de brug niet meer dicht, zegt ze. "Dat hebben we gesmeerd en nu loopt het weer gesmeerd."

Storing kwam niet door temperatuurverschil

Eerder waren er problemen met de bruggen op de Afsluitdijk doordat ze krom trokken wanneer het temperatuurverschil tussen de warme lucht en het koude water te groot werd. Dat was nu niet het geval, zegt De Bres.

Het lijkt erop dat dat specifieke probleem opgelost is, nu er een automatisch koelsysteem op de bruggen is aangebracht. De Bres noemt het frappant dat er met de droogte van afgelopen zomer geen storingen zijn geweest, ook al was het erg warm. "En de brug bij Den oever tordeerde sowieso al amper. Dat is nu niet het geval geweest."

Wachten op fietsers

Rijkswaterstaat wil de brug eerst laten proefdraaien voordat de auto's er weer overheen mogen.

Rijkswaterstaat wacht met deze proef tot de fietsers die aangekondigd hebben van Den Oever naar Kornwerderzand te willen fietsen over de brug zijn. Meer dan honderd mensen hebben gezegd dat ze mee zullen fietsen. Zondag is dat de laatste keer dat dat kan.

Vanaf maandag kunnen fietsers namelijk niet meer over de Afsluitdijk, omdat een deel van het fietspad dan wordt afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Die kunnen wel jaren duren.

Zaterdag was het ook al druk op de Afsluitdijk. Het was warm, de zon was er bij en er was maar een klein beetje wind. Tientallen fietsers profiteerden daarvan.