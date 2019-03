Recensie: Trouwfeesten en processen, vuile hoeren, bedriegers ...

Tryater is met dit stuk weer even terug op bekende grond: Zalen Schaaf. Dit theater met een prachtige historie past erg goed bij de voorstelling. Het publiek zit tegenover elkaar met aan de zijkant het podium. Het decor moet feestzaal Rialto voorstellen, een plek van vergane glorie.

Prostituee wil stoppen

Yolanda, een prostituee op leeftijd, heeft groot nieuws. Ze stopt ermee en gaat trouwen. Een prachtige rol van Aly Bruinsma. Ze hoopt nu eindelijk een betere moeder voor haar puberzoon Thierry te zijn, die ze soms aan zijn lot overlaat. Haar pooier Winnetoe probeert zich nog wel om haar zoon te bekommeren. Goede vriend, oud-huisarts en oud-klant van Yolanda, Max (Joop Wittermans) is er ook. Na jaren treft hij zijn dochter weer. Estelle, een jonge kunstenares, is op zoek naar de liefde van haar vader, die daarmee worstelt. Dan is er ook nog huisvriend Sacha, die probeert om op het rechte pad te blijven.

Clowns

Al deze personages zijn op zoek naar geluk, dat ze met vallen en opstaan steeds weer nastreven. In de loop van het stuk veranderen de spelers beetje bij beetje in clowns. Regisseuse Tamara Schoppert doet dit omdat de clown voor haar staan voor de kwetsbare mens, die maar doorgaat met proberen om alles goed af te laten lopen.

Bedacht Fries dialect

Opvallend is het taalgebruik in de voorstelling. Het is een vertaling van de Flaming Arne Sierens. Peter Sijbenga heeft het vertaalt en bedacht een Fries dialect. Zo was Max steeds op zoek naar zijn 'hûn-eke'. Het stuk gaat over een samenleving in een volkswijk. Ook dit is terug te horen in het taalgebruik. Sascha probeert steeds om "achter it hekje" weg te blijven en Yolanda vraagt haar klanten om "earst mei dy rommel derûnder troch de waskstrjitte te gean."

Het is een bijzonder stuk, met bijzonder taalgebruik en bijzondere personages en heeft een mooie thematiek. Het duurt even voordat alle personages voor mij duidelijk zijn. De diepgang die de karakters hebben, bereikt mij niet goed. Ik denk dat daarom hun ploeteren en worstelen mij niet zo raakt. Maar bij vlagen gebeurt dit wel, zoals in de scene tussen Max en dochter Estelle, die teruggaan naar hun verleden. Dit is sterk gespeeld door Joop Wittermans en talent Anna Raadsveld.

Het stuk vraagt veel van het publiek: qua luisteren, inleving en voorkennis. De toeschouwer krijgt een mooie folder met uitleg over de karakters en waarom ze in clowns veranderen. Dit is belangrijk om het stuk goed te kunnen volgen. Het is erg goed gespeeld in een mooie setting met een prachtig decor.