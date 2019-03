ONS Sneek verliest in extremis van Noordwijk

In Noordwijk kreeg ONS aan het begin van de wedstrijd een goede kans om op voorsprong te komen, maar het schot van Martijn Barto was een prooi voor de keeper.

Tien minuten later scoorde Noordwijk, doordat Nick van Staveren een voorzet binnen kopte. Noordwijk was daarna beter, maar toch kon ONS op gelijke hoogte komen door een goal van Frits Dantuma.

Late kansen

In de tweede helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd. In de 87e minuut kreeg ONS een grote kans op de overwinning, maar het schot werd van de lijn gehaald.

Even later vloog de bal er aan de andere kant wel in. In de absolute slotfase bepaalde Noordwijk-speler Tjeerd Westdijk de eindstand op 2-1.