Harkemase Boys komt niet verder dan gelijkspel tegen Jong FC Groningen

De Harkemase Boys kwamen al binnen tien minuten op voorsprong. Pier Veldman werd in de achtste minuut in het strafschopgebied onderuit gehaald. Jesse Renken scoorde de penalty die daar uit volgde: 1-0. Harkemase Boys probeerde daarna het gat te vergroten, maar kwam niet verder dan kansjes uit de counter.

In de 36e minuut kwamen de Groningers op gelijke hoogte, toen Michael Breij de 1-1 op het scorebord zette.

Harkemase Boys spelen aanvallend

Na de rust ging Harkemase Boys opnieuw in de aanval. Met onder anderen Pier Veldman, Jesse Renken en in de laatste minuten Henny Bouius kwam de Friezen wel dichtbij, maar het was niet genoeg voor een overwinning.