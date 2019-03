Blauwe bloemetjes op oud-Thialf staan volwassen schaatsers in de weg

Ze willen dat het krabbelbaantje weer een officiële ijsbaan wordt, waar volwassenen ook op kunnen schaatsen. Maar dan moet er wel eerst water op gepompt worden. "En dan lopen we tegen dingen aan waar ecologen wat van vinden", zegt Ben Takkenberg, Hij is een van de omwonenden en zit ook in het wijkbelang.

Een klein bloemetje staat de plannen in de weg. De blauwe klokjesgentiaan. "Die is heel bijzonder. Het is dus nog maar de vraag of we onze plannen kunnen verwezenlijken."

Daar wordt nu over gesproken. "En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt."

Contouren van een unieke baan

Vroeger stond Thialf aan de noordkant van Heerenveen, vlakbij het klaverblad. Nu zijn alleen de contouren van de oude baan nog te zien.