Universiteit onderzoekt effect van containerplastic op zeeleven

De onderzoekers zoeken in de vissen naar een speciaal type plastic, zegt Baptist.

"Er is bij de MSC Zoe sprake van een halve millimeter grote microbeads die nog moeten worden opgeblazen tot piepschuim. Als je die vindt, dan is de kans groot dat ze van de Zoe afkomstig zijn."

"Zo doen we een stukje detectivewerk om te kijken of de plastics die we vinden zijn te herleiden tot de Zoe."

"Korrels kunnen nooit opgeruimd worden"

Schiermonnikoog is een van de eilanden waar het afval uit de zeecontainers aangespoeld is. Waar dat in het begin nog vooral grote dingen, zoals tuinstoelen, speelgoed en auto-onderdelen waren, gaat het nu om miljoenen plastic korrels.

Boswachter Cynthia Borras rijdt elke dag over het strand om afval op te ruimen. "Maar hoe moet je die kleine korreltjes opruimen? Zelfs met een pincet is dat onmogelijk."