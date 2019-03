LDODK verliest halve finale om landskampioenschap, maar "er is nog niets verloren"

De strijd in de halve finale bestaat uit drie wedstrijden. Wie als eerste twee heeft gewonnen gaat door naar de finale van de Korfbal League. Volgende week zaterdag is het tweede duel tussen LDODK en PKC. Dan speelt LDODK thuis in Gorredijk.

In de eerste helft van de wedstrijd tegen Papendrecht was PKC de bovenliggende ploeg. Bij rust stond er een stand van 20-8 op het scorebord. De Gorredijksters kwam in de tweede helft sterk terug. In de kleedkamer waren harde woorden gesproken, maar dat was te laat.

In de eerste helft heeft LDODK het verloren, zegt Erwin Zwart. Hij speelt al jaren bij LDODK.