LDODK verliest eerste wedstrijd in play-offs tegen Papendrecht

De strijd in de halve finale bestaat uit drie wedstrijden. Wie als eerste twee heeft gewonnen gaat door naar de finale van de Korfbal League. Volgende week zaterdag is het tweede duel tussen LDODK en PKC. Dan speelt LDODK thuis in Gorredijk.

In de eerste helft van de wedstrijd tegen Papendrecht was PKC de bovenliggende ploeg. Pas in de tweede helft konden de Friezen wat terugkomen, maar het was niet genoeg voor de overwinning.