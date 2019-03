VIDEO: IJsspeedwayers Jimmy Tuinstra en Simon Reitsma in actie

Twee Friese deelnemers vrijdagavond aan de Roelof Thijs Bokaal. De beker voor voornamelijk talentvolle ijsspeedwayers of ijsspeedswayers die net niet goed genoeg zijn voor deelname aan het WK. We volgen de net 18-jarige Jimmy Tuinstra en de 48-jarige Simon Reitsma. Tuinstra is de zoon van oud-ijsspeedwayer Johnny Tuinstra. Hij komt van Tsjummearum. Reitsma van De Westhoeke doet voor de laatste keer mee en begeleid volgend seizoen zijn 12-jarige zoon.