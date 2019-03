Agrarische sector werkt aan omslag voor de komende tien jaar

De agrarische sector, het onderwijs, de provinciale overheid, het ministerie van Landbouw en milieuorganisaties werken in Noord-Nederland samen onder de titel 'Agro Agenda' om dit de komende jaren in goede banen te leiden. Vrijdag waren de instanties bijeen in de Martinikerk in Groningen om te praten over een helder en haalbaar plan voor de toekomst.

Trienke Elshof, voorzitter van landbouworganisatie LTO afdeling Noord, ziet dat dit een grote opgave is. Maar als alle instanties samenwerken, ziet ze zeker mogelijkheden in een goede toekomst voor de sector. Ze hoopt onder andere op meer ruimte voor individuele en streekinitiatieven en meer op de initiatieven afgestemde regelgeving die de plannen niet in de weg staan. Voor boeren die het niet lukt of die willen ophouden, hoopt ze op steun van de overheid die het hun makkelijker maakt.