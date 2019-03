Nieuw boek over tweehonderd jaar proefkoloniën

Het boek dat geschreven is door de voormalige directeur Jan Mensink werd vrijdag gepresenteerd. Hij beschrijft het ontstaan van de proefkoloniën op initiatief van Johannes van den Bosch tot aan het bezoek van Koning Willem-Alexander in verband met het 200-jarig bestaan, vorig jaar. Ook de nominatie voor de UNESCO Werelderfgoedlijst wordt genoemd. De vermelding op de lijst wordt volgend jaar verwacht.

Jan Mensink was 25 jaar directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. Er was al een boek over de beginjaren. Droom en weldaad richt zich meer op de periode na 1859. Toen greep de overheid in, want het faillissement dreigde voor de Maatschappij, en de koers werd gewijzigd.