Fries landbouwmuseum helpt met realisatie landbouwmuseum Indonesië

Directeur Henk Dijkstra van het Fries Landbouwmuseum vertelt: "Een minister had een attachee in Brussel de opdracht gegeven voorbeelden van andere musea te zoeken. Zo kwamen ze bij ons uit. Na het bezoek fan de Secretaris Generaal in oktober aan ons museum kwamen ze al snel met de vraag of wij wilden helpen."

Indonesië was altijd al een grote speler in de verbouw van rijst. De laatste tijd wordt er ook veel palmolie geproduceerd., vervolgt Dijkstra. Een van zijn adviezen is dat er voorwerpen moeten komen in het museum: "Hoe vind je die en wat laat je zien. "Voor Dijkstra is de samenwerking speciaal. Ongeveer dertig jaar geleden is hij zelf in de tropen begonnen met werken. "Ik nader nu het einde van mijn carrière, en nu zit ik weer in tropen. Mooi dat ik de ervaring die ik heb opgebouwd, daar kan gebruiken. "

Dijkstra doet het meeste werk vanuit Fryslân. "We zijn nu bezig een vervanger te zoeken die een deel van mijn taken over kan nemen. Er staat een vacature op onze website. Dan is het de bedoeling dat ik in april weer naar Indonesië reis. En daarna moeten we het traject uitzetten hoe we verder willen."