Wedstriid fan de wike: Friezen presteren goed bij Roelof Thijs Bokaal

Simon Reitsma (48) neemt afscheid van de sport. "Het is nu tijd voor mijn zoon", zo liet hij weten. Reitsma's zoon is nu twaalf jaar en moet Fryslân in de toekomst representeren in de sport. Voor hem als vader was een zevende plek een mooie afsluiter. Sneu voor Reitsma was wel dat hij de baan niet op kon om een ereronde te rijden. Dat mocht niet, wat de toeschouwers waren de baan al opgegaan voor de prijsuitreiking. Na enkele minuten zag hij zelf in dat een ereronde er voor hem niet meer in zat. "Maar er komen nog twee dagen en dan komt het wel goed."

Zaterdag en zondag vindt op het ijs van Thialf het WK ijsspeedway plaats.