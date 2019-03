Ministerie: 'Massale sterfte zeekoeten niet veroorzaakt door vervuiling MSC Zoe'

Op 2 januari sloegen meer dan driehonderd containers overboord van het schip. Daar zaten allerhande dingen in, ook giftige stoffen. De 20.000 sterk vermagerde vogels die later aanspoelden, zijn uitgehongerd. Dat blijkt uit onderzoek van honderd aangespoelde dode exemplaren door de universiteiten fan Utrecht en Wageningen. Er zijn geen gifstoffen aangetroffen in de magen van de vogels.

Duitse onderzoekers concludeerden vier weken geleden ook al dat de zeekoeten omgekomen zijn van de honger.