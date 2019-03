Trainer Hake over verlies na successerie SC Cambuur: "Dit is even een domper"

Middenvelder Kevin Jansen zag dat Cambuur moeite had met hoe Almere City verdedigde. "We voetbalden aardig tot de zestien en toen was het moeilijk er doorheen te komen. Dat hebben we wel vaker dit seizoen. Dan moet je een beetje geluk hebben en dat hebben we niet gehad."

Dat, terwijl de beginfase van de Leeuwarders nog heel aardig was. De ploeg creëerde meerdere mogelijkheden. "Het eerste kwartier dacht ik ook: als we nu een goal maken, gaan we er overheen. Het was een wedstrijd waarin wie als eerste zou scoren, hem zou winnen. Helaas maken zij een frommelgoal."

Gezien de ranglijst had Cambuur goede zaken kunnen doen. In plaats van de zevende plaats staan Jansen en zijn team nu twaalfde. "Als je hier wint, sta je er helemaal goed voor. Ik heb de andere uitslagen gezien en die waren ook positief. Maar daar heb je niks aan."