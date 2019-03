SC Cambuur teleurstellend onderuit tegen Almere City FC

Een dik kwartier onderweg in de tweede helft probeerde Almere City de openingstreffer te maken uit een hoekschop, maar Cambuur-doelman Xavier Mous wist de bal eenvoudig te pareren. Lang duurde het echter niet voordat de bezoekers scoorden, want twee minuten later kwam Almere alsnog op voorsprong. Uit een vrije trap slaagde Stijn Meijer er in de 64e minuut in op de 1-0 op het scorebord te zetten.

Ook na een paar wissels kon Cambuur in de rest van de wedstrijd geen potten meer breken. Zelfs dik vijf minuten blessuretijd waren niet genoeg om de gelijkmaker te maken. En zo ging Almere, dat nog nooit een punt haalde van de tien wedstrijden in het Cambuurstadion, nu naar huis met drie punten.