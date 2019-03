Videoscheidstrechter, vloek of zegen? "Het gaat niet om de lol, het gaat om miljoenen

Of het er ook leuker op geworden is, is de vraag, maar dat is volgens Jan Dolstra niet belangrijk. "Het moet eerlijker zijn en of het nou leuk is of niet. Op het moment dat de VAR een beslissing tegen je neemt, is het niet leuk." Volgens Dolstra is gebleken dat 96 procent van alle VAR-momenten in Nederland terecht was. "Veel oneerlijkheden worden weggehaald. En die 4 procent die overblijft is waar mensen veel discussie over hebben en ontevreden over zijn. Maar het is gewoon een stuk eerlijker geworden. Het gaat niet om de lol, het gaat om miljoenen."

Eigen wedstrijd fluiten

Herman van Dijk is het niet helemaal eens met de stelling dat scheidsrechters hun beslissing uitstellen, omdat ze toch 'overruled' kunnen worden door de VAR. "Je moet je eigen wedstrijd fluiten, maar je hebt als back-up bij een verkeerde beslissing nog de VAR. Of een minder goede beslissing, want wat is een foute beslissing? Daardoor wordt het wel eerlijker en cleaner. Alleen als scheidsrechter, als het twee of drie keer in de wedstrijd voorkomt, beginn je misschien zelf wel wat onzekerder te worden. Dan zeg ik op mijn beurt, dan heb je het er zelf misschien wel naar gemaakt."