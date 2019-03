Burgemeester Crone presenteert nieuwe vlag en wapen gemeente Leeuwarden

"Het is gebruikelijk dat als je een nieuwe gemeente hebt, je iets nieuws maakt", begint de trotse burgemeester van Leeuwarden. "Er is in 1986 en 2014 ook al gesproken over een nieuw wapen toen er herindelingen waren. Maar nu is met Leeuwarderadeel en Littenseradiel pas echt een nieuwe gemeente klaar, dus het leek ons een goed moment om het nieuwe wapen en de nieuwe vlag bij de opening van het toeristenseizoen te presenteren."

Dat het maken van een nieuw wapen niet zomaar gedaan is, heeft verschillende oorzaken. "De Fryske Ried foar de Heraldyk en de Hoge Raad van de Adel moesten kijken naar de regels. Zij gaan over de kleuren en wat er mag. Het leek ons aardig om de familiewapens van de families Cammingha en Burmania in ons nieuwe wapen te verwerken. Die hebben veel voor de stad Leeuwarden betekend."

"Ook de staart van de leeuw gaat naar binnen. Veel wapens hebben dat niet, maar Leeuwarden heeft dat bijna altijd al gehad", zegt Crone

Door de keuring

Het wapen moet nog wel goedgekeurd worden. De vlag is al goedgekeurd door de gemeenteraad. "Die mag het wapen niet keuren. De Koning keurt het wapen, maar de Hoge Raad van Adel heeft al laten weten dat het er goed uitziet."

De 127-jaar oude ambtsketting van de burgemeester hoeft niet aangepast te worden. Deze sluit al goed aan op de nieuwe aanpassingen.