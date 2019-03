Container met gevaarlijke stoffen van MSC Zoe aangetroffen in Duitsland

De container is op zo'n 7 kilometer uit de kust aangetroffen. "Dus wel in de buurt van Nederland en in een gebied waar het te verwachten is dat er containers zouden zijn gevallen", zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Er mist nog een tweede container met gevaarlijke stoffen. Hier zitten lithium-ion batterijen in. De zoektocht naar deze container gaat nog altijd door.

Het is nog niet bekend in welke conditie de container is en of er nog iets inzit. "Dat is nog heel moeilijk te zeggen. De berger gaat de komende dagen heel goed kijken wat de status van die container is en hoe hij hem precies moet gaan bergen", zegt De Feijter. "Dat zal hij ook in overleg met de Duitse autoriteiten moeten doen."