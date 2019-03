Informateur nieuw college Gedeputeerde Staten 'vraagt tijd'

Van der Molen wil nu in zijn tweede informatieweek gesprekken voeren met 'combinaties van partijen' om te peilen of sommige voorkeurscoalities die deur partijen zijn uitgesproken, ook inhoudelijk voldoende perspectief bieden. Welke combinaties van partijen dat zijn, wilde Van der Molen vrijdag nog niet zeggen. " Daar wil ik dit weekend eerst rustig over nadenken."

Tijd nemen voor een zorgvuldig proces

Omdat er veel nieuwe statenleden én nieuwe fractievoorzitters zijn, wil Van der Molen de tijd nemen voor een zorgvuldig proces. Bij de informatie is tot nu toe volgens de informateur nog niet een partij afgevallen. Alle partijen hebben aangegeven dat ze wel verder willen praten. Van der Molen zal volgende week vrijdag opnieuw verslag doen van zijn werk als informateur. De CDA'er combineert zijn tijdelijke taak als informateur met zijn werk in de Tweede Kamer. Hij wisselt hierbij 'Haagse dagen' af met een informatiedag in Leeuwarden.