Woningmarkt Fryslân gezond, maar tekorten dreigen

Die nieuwbouw is noodzakelijk om te voorkomen dat de prijzen te hoog worden zegt Jeanette Hoekstra van makelaardij Hoekstra: "Als er genoeg nieuwbouw is en mensen blijven woningen te koop zetten, blijft die doorstroming wel." Ze is niet bang voor zogenaamde 'Amsterdamse' toestanden waarbij er hoger geboden wordt dan de vraagprijs. "Je ziet het nog wel eens in Leeuwarden, bijvoorbeeld op populaire plaatsen. Maar dat is de uitzondering. Als een huis te duur is, wordt het niet verkocht, zo simpel is het.

Niet bang voor nieuwe crisis

Bang voor een nieuwe crisis zoals na 2008 is Hoekstra dan ook niet: "Er is geen sprake van gekte. Er is veel vraag maar de markt is nog steeds gezond." Makelaar Jaap Kingma uit Burgum ziet dat anders. Hij is bang voor stagnering in de markt: "In Burgum is te weinig nieuwbouw. Er is dan ook geen doorstroming en dat merk je wel door de prijzen. Die lopen op en dat geeft al zorgen. Want het is lucht dat je verkoopt. Wel lucht met waarde want als de een het niet koopt, dan de ander wel."