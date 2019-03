Olde Riekerink: "Je komt in een fase dat ploegen zich aanpassen aan onze speelwijze"

Aanvoerder Stijn Schaars is het met zijn trainer eens: "Tegen De Graafschap was een sof, waarvan we als team echt een off-day hadden. Ik ga ervan uit dat dat een incident was. Ik vind dat we het publiek thuis wat meer mogen geven dan we dit seizoen gedaan hebben. Laten we beginnen met zaterdag."

Koningskoppel uitschakelen

Heerenveen had na de winter een goede serie, zes keer op rij verloren ze niet en de laatste drie wedstrijden werd er gewonnen. Maar in de laatste thuiswedstrijd tegen De Graafschap had de ploeg een off-day en werd er met 0-3 verloren. Dat kwam met name omdat De Graafschap het koningskoppel Sam Lammers en Michel Vlap onschadelijk maakte. En als dat lukt, dan blijft er niet veel meer over van dit Heerenveen.

"De tegenstander bedenkt een plan om Michel en Sam te bespelen. Maar dat betekent dat het andere wel voor mekaar moet zijn. waardoor we daar weer het verschil kunnen maken. Tegen De Graafschap was dat gewoon onder de maat", zegt Schaars.