Zorgen over de toekomst van de frisistiek: "Er moet veel meer reclame voor worden gemaakt"

Fardau Visser is studente van de 'Frisian track' aan de RUG, bij professor Goffe Jensma. In haar jaar is ze meteen de enige. Ze vindt het een mooie studie. "Je krijgt veel aandacht en in kleine groepjes discussiëren we veel." Maar volgens Visser is het imago van de studie niet goed. Ze vindt het hoog tijd worden dat daar iets aan wordt gedaan.

Willem Duijff is dat helemaal met haar eens. Hij is student European studies, Duits en Zweeds, maar volgt ook colleges Fries als bijvak. "Het is een belangrijke en heel mooie studie, maar er moet veel meer reclame voor worden gemaakt. Dat is ook nodig, want anders gaat het Fries er onderdoor."