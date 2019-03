Vrijdagsmarkt: "Wij hebben het hartstikke goed in Nederland"

Over de polarisatie waar het CPB het over heeft, heeft een van de bezoekers wel wat over te zeggen. "Dat polariseren dat komt omdat er mensen zijn die daar hun verdienmodel in zien. En in plaats dat ze hun energie en tijd steken in het bij elkaar brengen van mensen, drijf je ze uit elkaar. Want het is veel leuker om een leider van een groepje te zijn dan een prediker van integratie." En het negatieve effect van sociale media kunnen mensen ook wel begrijpen: "Vreselijk hoe ze daar met modder gooien! Of nee, niet met modder, met stront!"

De meeste bezoekers snappen echter niet dat uit het onderzoek blijtk dat het aantal pessimisten groter is. "In Nederland hebben wij het hartstikke goed. Er valt altijd wel wat te klagen", zegt een bezoeker van de vrijdagsmarkt. "Ik heb het prima naar mijn zin", zegt een ander.

"Je moet je visie niet boven de horizon zetten, dan stort je ook niet neer. Als je een probleem tegenkomt, dan is dat gewoon een probleem, daar moet je maar mee dealen en weer verder gaan", vertelt een ander. "Vooral positief in het leven staan."

Het optimisme wint toch op de Leeuwarder markt.