Gemeente Leeuwarden past na 200 jaar het wapen aan en er komt een nieuwe vlag

Proces

In oktober 2014 heeft de Fryske Rie foar Heraldyk (FRH) een advies opgesteld voor het aanpassen van het wapen. Dat was eigenlijk een herhaling van een advies uit 1985, dat werd opgesteld naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de stad. Er was in die tijd nog niet één duidelijk wapen:

In blauw een gouden leeuw, de top van de staart naar binnen gekruld. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf fleurons, gevoerd van rood. Schildhouders: rechts een rode leeuw; links een klimmend rood hert, de schildhouders uit de wapens van Burmania en Cammingha. Het geheel geplaatst op een piëdestal bestaande uit drie aaneengesloten groene terpen (heuvels).

Dit advies werd in juli 2015 door het college voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel (HRvA) in Den Haag. Die vond dat de gemeente Leeuwarden genoeg reden had voor een vermeerdering van het wapen, vanwege LF2018 en de rol van Leeuwarden als hoofdstad van Fryslân. De HRvA stemde in met het voorstel van de FRH, met uitzondering van de vijf fleurons.

Het voorstel voor het nieuwe wapen werd daarmee:

In azuur een gouden leeuw, de top van de staart naar rechts gekruld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels en gehouden door een rode leeuw en een klimmend rood hert, staande op een grasgrond.