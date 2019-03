Jimmy Tuinstra: "Als ik nu hier weer sta, dan krijg ik die glimlach en dat gevoel weer terug"

"Ik ga mezelf niks verwijten als het niet lukt, maar we gaan er wel voor." Zo vervolgt Jimmy Tuinstra over zijn kansen tijdens de Roelof Thijs Bokaal. Volgens vader Johnny is het wel realistisch. "Het zit er wel in. Als hij zijn dag heeft en als hij niet te happig wordt, dan kan het."

Jimmy haalde twee weken geleden voor het eerst het WK in Inzell. Hij was reserve en mocht meedoen, omdat een Rus geblesseerd afviel. "Maar het was moeilijk. Te gretig, zoals mijn vader zegt. De motor werkte niet goed met mij samen. Ik ben zaterdag drie van de vijf heats gecrasht. Tweede dag was ik wel wat beter en ik ben wel trots op mijn veertiende plaats (van de zestien, red.). Ik had wat strijd met mezelf en met de motor."

Zoon Jimmy en vader Johnny altijd onderweg

Dat Jimmy bekend geworden is met deze sport is niet zo gek. Zijn vader was jarenlang de beste Nederlander en reed meerdere WK's mee. Tuinstra is intussen 49 en zag al gauw dat zijn zoon de sport ook lief heeft. Tuinstra is dan wel heel lang de beste ijsspeedwayer geweest, hij kwam niet verder dan de 13e plaats in het eindklassement.

Wat kan zijn zoon in de sport die wordt gedomineerd door Russen? "Hij is dit jaar wat volwassener geworden. Meer kracht in zijn armen en benen. Dat is wel belangrijk." Jimmy is woensdag net 18 jaar geworden en dus mag hij nu ook alcohol drinken. Maar die grap pareert Johnny meteen. "In de winter houdt hij zich er ook echt aan. Niet op stap en geen drank. Het is een serieuze sport en zo moet je er ook mee omgaan. Ik ben er ook serieus mee bezig en dan wil ik ook dat hij dat is."

Niet altijd serieus genomen

Jimmy voelt dat de sport ook niet altijd serieus wordt genomen. "Als ik mensen vertel dat ik aan ijsspeedway doe dan kijken ze me raar aan. Maar we steken er zoveel tijd in. Mensen hebben geen idee wat je moet doen om zoals dit jaar het WK te halen. Gisteren heb ik op mijn verjaardag ook niks anders gedaan dan staan sleutelen met mijn vader. In de winter worden we geleefd door deze sport. Dan zien we elkaar ook heel veel. Hoog niveau is hoog niveau en om daar te komen is erg moeilijk."