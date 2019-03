Bouw Pathé Leeuwarden eindelijk van start

Pathé Leeuwarden wordt tussen de stadschouwburg en het Gerechtshof aan het Ruiterskwartier gebouwd. Het theater krijgt twee zalen met zo'n duizend stoelen, verdeeld over twee verdiepingen.

"De bouw van Pathé in het Harmoniekwartier is een goede impuls voor het gebied", zegt Friso Douwstra, wethouder van gemeente Leeuwarden. "Daarom ben ik blij dat dit voorjaar de bouw van start zal gaan. Leeuwarden krijgt er een prachtig gebouw bij."

Andere bioscopen in de stad

Bij het nieuwe Cambuurstadion op het WTC-terrein zou ook een grote bioscoop komen. Dat heeft volgens Hoendervangers nu geen zin meer: "Pathe heeft bijna overal een regionale functie. En zeker met zo'n grote bioscoop heb je een grote regionale aantrekkingskracht", zegt hij. "Daarom zou het heel raar zijn als je een net zo'n grote bioscoop een paar honderd meter verderop neerzet, wat mij betreft."

In 2016 en 2017 streden de Leeuwarder bioscopen Tivoli en Cinema nog tegen de komst van Pathé in Leeuwarden. Eind 2017 nam Pathé de twee bioscopen over. Dat was een belangrijke stap naar de realisatie van de grotere Pathé-bioscoop. Wat er straks met de twee kleinere bioscopen gaat gebeuren, weet Hoendervangers nog niet: "We willen eerst even kijken hoe dit gaat. We hebben ons heel erg gefocust op de herstart van de bouw. Hoofdstuk twee begint nu."