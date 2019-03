Oppositie Achtkarspelen komt met 'motie van treurnis' vanwege sociaal domein

In de ogen van de oppositie doet het college van burgemeester en wethouders het op verschillende gebieden niet goed: er zijn geen concrete plannen, geen regie, en financieel gaat er van alles mis, zei Maaike Dotinga-van der Veen van de FNP.

Ruzie over de kosten

Het college wil de 'jeugd- en dorpenteams' samenvoegen. Eind februari liep het besluit daarover grote vertraging op, nadat er ruzie was over de kosten. Wethouder Margreet Jonker had het daarbij lastig, omdat ze de raad niet tijdig had geïnformeerd. Het college wilde een krediet van 127.500 euro voor de plannen. Uiteindelijk werd het 100.000 euro, want de oppositie vindt extra investeringen niet passend, omdat in het coalitie-akkoord was afgesproken om alleen binnen het bestaande budget te handelen.

De coalitiepartijen waren het niet eens met de motie van treurnis. Die haalde het dus ook niet. Wethouder Harjan Bruining zei dat het sociaal domein complexe materie is. "Daardoor is het niet altijd goed in controle."