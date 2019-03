BoswachtersLab Appelscha moet kinderen enthousiast maken over natuur

Volgens boswachter Wenda Kloen paste de bioscoop uit 2001 niet langer bij de boodschap die Staatsbosbeheer over het nationale parkw wilde uitdragen. Daarom is gezocht naar een nieuwe invulling van de ruimte.

Door die als lab in te richten, wil Staatsbosbeheer mensen de natuur die buiten te zien is, binnen laten beleven. In het lab hangt een grote kaart en er staan tafels en rekken waar kinderen bijzondere vondsten uit het bos kunnen uitstallen. Ook zijn er virtual reality-brillen voor de kinderen. "We leren ze hier kijken. Wanneer je dat leert, dan zie je buiten veel meer dan wanneer je dat niet leert", legt Kloen uit.

Vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing. Op maandag 1 april wordt het Lab officieel geopend.