Dichter Geart Tigchelaar fietst naar Schotland voor poëziefestival

Aanleiding daartoe is de samenwerking van Tigchelaar met de Schotse dichter David Eyre. De twee ontmoetten elkaar vorig jaar op het internationale poëziefestival StAnza in St Andrews. Op de openingsavond las Tigchelaar twee Friese versen voor. Eyre zat in de zaal en was verrast over hoeveel hij ervan snapte.

Het bleek dat er veel overeenkomsten tussen de beide talen zijn. Over die overeenkomsten en het bloedverwantschap zullen Tigchelaar en Eyre vertellen, aan de hand van het werk van Tigchelaar.

Dat zal plaatsvinden in het Perth Museum and Art Gallery op het Soutar Festival of Words. Het festival duurt van 26 tot en met 28 april.