Schaatser Douwe de Vries verlengt zijn contract bij Team Jumbo-Visma

Bij de WK afstanden haalde hij met ploeggenoot Sven Kramer en Marcel Bosker de wereldtitel op het onderdeel Team Pursuit. Hij werd voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampieon allround, pakte bij de NK afstanden de nationale titel op de Mass Start en noteerde dit seizoen maar liefst acht persoonlijke records.

Beste seizoen ooit

"Ik heb afgelopen jaar mijn beste seizoen ooit gehad en laten zien dat ik nog niet versleten ben. Daarnaast vind ik het nog altijd geweldig om te schaatsen en sportief bezig te zijn. Uiteraard spelen de prestaties van afgelopen seizoen een belangrijke rol in mijn keuze. Als het zo goed gaat, wil je nog wel een jaartje door", aldus De Vries.

"Mensen zeggen weleens dat je moet stoppen op je hoogtepunt, maar wat is je hoogtepunt? Als je op je 36e nog zo veel progressie kunt boeken. Waarom zou dat op je 37e dan niet kunnen? Natuurlijk heb ik de laatste tijd wel getwijfeld of ik door moest gaan, maar dat had niks met mijn motivatie te maken. Na alles goed op een rijtje te hebben gezet, ben ik tot dit besluit gekomen en ik wil er nog één keer alles uithalen."