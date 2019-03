Eerste exemplaren Graet Hylper Wordebook vrijdag officieel overhandigd

Zo'n 500 mensen zouden nog Hindeloopers spreken. "Op den duur is de taal bedreigd en dan is het heel goed dat je zo'n woordenboek hebt en dat alles heel goed is vastgelegd. Het is voor het cultureel erfgoed van belang, maar ook voor de taalwetenschap. Dit woordenboek wordt, mag ik hopen, over 500 jaar nog steeds geraadpleegd."

Dyk hoopt dat mensen het Hindeloopers door het woordenboek meer zullen gebruiken. Het boek is volgens hem niet bedoeld om alleen maar in de kast te zetten.

Auteur Gosse Blom is in 2014 plotseling overleden. "Hij was een echte Hindelooper. Het is echt zijn woordenboek, maar hij maakt het niet meer mee", zegt Dyk.

Eerste exemplaren

De eerste exemplaren van het woordenboek zullen aangeboden worden aan Dirk Blom (broer van auteur Gosse Blom), Jannewietske de Vries (burgemeester van Súdwest-Fryslân) en cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes.