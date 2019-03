Binnen- en buitenlandse jachtvliegtuigen te zien bij Frisian Flag

De noodzaak van dit soort grootschalige oefeningen is er nog steeds. Piloten profiteren volgens Van der Jagt flink van de ervaring die ze opdoen. "Dat hebben we onlangs wel gemerkt in de strijd tegen IS. Het is dan handig om te weten wat je coalitiepartner kan, wat hun mogelijkheden zijn. We hebben het er in het Midden Oosten veel aan gehad. Omdat je bekend met de werkwijze haal je betere resultaten."

Ook door de toegenomen spanning in de wereld is het van belang zo te oefenen, zegt hij. Majoor Bart, de supervisor van de oefening, vult aan: "We kunnen nu twee weken droog oefenen. We vliegen samen en jonge piloten krijgen de kans ervaring op te doen. We zijn coalities aan het vormen met andere landen. Dat is later van groot belang."